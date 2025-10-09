ترامب: ينبغي لحلف الأطلسي النظر في طرد إسبانيا من عضويته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن على حلف شمال الأطلسي أن ينظر في طرد إسبانيا من عضويته.

وفي ما يخص قطاع غزة قال ترامب إنه لا رأي له في إمكان حل لدولتين بعد وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى بسجناء بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وإنه سيلتزم بما يتسنى الاتفاق عليه في النهاية.

وأضاف لصحفيين في اجتماع لإدارته “ليس لدي رأي. سألتزم بما يتفقون عليه”.

وفي معرض رده على سؤال عما يمكن أن يتوقعه الفلسطينيون، قال “سننشئ مكانا يمكن للناس العيش فيه… سنُهيئ ظروفا أفضل لهم”.

وأضاف بأن المرحلة التالية ستشهد نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل بعد تسليم الرهائن.