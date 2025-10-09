الجمعة 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: ينبغي لحلف الأطلسي النظر في طرد إسبانيا من عضويته

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن على حلف شمال الأطلسي أن ينظر في طرد إسبانيا من عضويته.

وفي ما يخص قطاع غزة قال ترامب إنه لا رأي له في إمكان حل لدولتين بعد وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى بسجناء بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وإنه سيلتزم بما يتسنى الاتفاق عليه في النهاية.

وأضاف لصحفيين في اجتماع لإدارته “ليس لدي رأي. سألتزم بما يتفقون عليه”.

وفي معرض رده على سؤال عما يمكن أن يتوقعه الفلسطينيون، قال “سننشئ مكانا يمكن للناس العيش فيه… سنُهيئ ظروفا أفضل لهم”.

وأضاف بأن المرحلة التالية ستشهد نزع سلاح حماس وانسحاب إسرائيل بعد تسليم الرهائن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وول ستريت
وول ستريت تغلق على انخفاض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
ترامب: أميركا قد تفرض عقوبات إضافية على روسيا
وزارة الخارجية الفلسطينية
غزة تحت القصف
الخارجية الفلسطينية: وقف الحرب في غزة كان هدف منذ عامين

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
الغارات الإسرائيلية على البقاع
المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!
قائد الجيش العماد رودولف هيكل
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح