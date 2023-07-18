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ترامب ينتظر "الاعتقال".. كيف علّق البيت الأبيض؟

منذ 12 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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علّق البيت الأبيض على إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنّه تلقى رسالة من المدعي العام المكلف قضيته، تبلغه أنّه هدف لتحقيق جنائي في إطار جهوده لإلغاء انتخابات عام 2020.

وأشار البيت الأبيض في إطار تعليقه على التحقيق مع ترامب في أحداث الكابيتول، إنّ “وزارة العدل ذات استقلالية”.

وقال ترامب: “أرسل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة (مرة أخرى، كانت ليلة الأحد!) تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى المعنية بأحداث 6 كانون الثاني (يناير)، ومنحني 4 أيام للمثول أمام الهيئة، ما يعني في غالبية الأحيان الاعتقال أو الإدانة”.

وأضاف ترامب، “هذه المطاردة هي تسييس وتدخل بالانتخابات”.

هذا ويواجه ترامب بالفعل اتهامات وجهها سميث، المدعي الخاص في هذه القضية، لإساءة التصرف بشأن وثائق حكومية سرية للغاية بعد مغادرة البيت الأبيض.

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