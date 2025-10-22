الخميس 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 أكتوبر 2025 |
ترامب ينفي تقريراً عن موافقة واشنطن استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، صحة تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال تحدث عن موافقة واشنطن على استخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، مؤكدا أن الولايات المتحدة “لا علاقة لها بتلك الصواريخ”.

ونقلت وول ستريت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر هويتهم قولهم إن الإدارة الأمريكية ألغت قيودا على استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ بعيدة المدى التي يوفرها لها حلفاء غربيون.

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل وأبدت استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية، داعية موسكو إلى الموافقة فورا على وقف إطلاق النار في حربها في أوكرانيا.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان أعلن فيه العقوبات “نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات”.

  • رويترز

