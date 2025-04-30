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ترامب ينفي مسؤوليته عن انكماش الاقتصاد ويطالب بالصبر!

منذ 48 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء “إن انكماش الاقتصاد الأمريكي لا علاقة له بحرب الرسوم الجمركية التي يشنها وتوقع أن الاقتصاد سيزدهر عندما يبدأ تطبيقها وتأثيرها”.

وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “عندما يبدأ الازدهار، سيكون شيئا لا مثيل له. اصبروا!!!”.

فيما أشارت تقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي انكمش في الربع الأول من العام تحت وطأة تدفق السلع المستوردة التي جلبتها شركات لتفادي ارتفاع التكاليف، مما يسلط الضوء على مدى تأثير سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد.

وأشارت التقديرات المُسبقة للناتج المحلي الإجمالي في تقرير لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بوتيرة سنوية 0.3 بالمئة في الربع الأول.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.

غير أن الاستطلاع أجري قبل أن صدور بيانات أمس الثلاثاء أشارت إلى ارتفاع عجز تجارة السلع في مارس آذار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بسبب بلوغ الواردات مستوى غير مسبوق، مما دفع أغلب الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.

ونما الاقتصاد الأمريكي 2.4 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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