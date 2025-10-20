ترامب يهدد الهند بإبقاء الرسوم الجمركية المرتفعة ما لم توقف شراء النفط الروسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبلغه بأن بلاده ستتوقف عن شراء النفط الروسي، محذرًا في الوقت نفسه من أن واشنطن ستُبقي على الرسوم الجمركية “الضخمة” المفروضة على السلع الهندية إذا لم تنفذ نيودلهي هذا التعهد.

وأوضح ترامب للصحفيين خلال عودته إلى واشنطن على متن طائرة الرئاسة، أنه تحدث مع مودي الذي أكد له وقف التعامل مع النفط الروسي، مضيفًا: “إذا أرادوا القول إن هذه المحادثة لم تحدث، فسيستمرون في دفع رسوم جمركية باهظة، وهم لا يريدون ذلك”.

ويمثل النفط الروسي نقطة خلاف رئيسية في العلاقات التجارية بين البلدين، إذ فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية تصل إلى 50% على السلع الهندية، مبررة ذلك بمواصلة نيودلهي شراء الخام الروسي الذي تقول واشنطن إن عائداته تموّل الحرب في أوكرانيا.

وأصبحت الهند أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا بأسعار مخفضة منذ فرض الغرب عقوبات على موسكو عقب غزوها أوكرانيا عام 2022.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن مودي أكد له مجددًا نية الهند التوقف عن شراء النفط الروسي، بينما نفت وزارة الخارجية الهندية علمها بأي اتصال هاتفي بين الزعيمين، مؤكدة أن “حماية مصالح المستهلك الهندي” تبقى أولوية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الهند خفّضت بالفعل وارداتها من النفط الروسي إلى النصف، غير أن مصادر هندية نفت وجود أي انخفاض فوري في المشتريات.