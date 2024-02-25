ترامب يهزم هيلي بالانتخابات التمهيدية في ساوث كارولاينا

كشفت توقعات لمركز إديسون البحثي فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسهولة على نيكي هيلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا.

ويواصل ترامب بذلك سلسلة انتصاراته ليقترب من نيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي والتنافس مجددا أمام الرئيس جو بايدن الذي ينتمي للحزب الديمقراطي.

ولم تكن هذه النتيجة مفاجئة فلقد أظهرت استطلاعات الرأي الواحدة تلو الأخرى تقدم ترامب بشكل كبير على منافسته.

وسيعزز ذلك الفوز دعوات حلفاء ترامب إلى انسحاب هيلي، آخر منافسي ترامب المتبقين، من السباق الانتخابي.

وكان ترامب قد هيمن على جميع المنافسات الخمس التي جرت حتى الآن في ولايات أيوا ونيو هامبشير ونيفادا وفي جزر العذراء الأمريكية والآن في الولاية التي تنتمي إليها هيلي، مما لا يترك لها أي مجال تقريبا للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.

وتصر هيلي التي عملت سفيرة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب على أنها ستواصل حملتها حتى “الثلاثاء الكبير” على الأقل في الخامس من مارس آذار عندما يدلي الجمهوريون بأصواتهم في 15 ولاية ومنطقة أمريكية.