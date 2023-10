ترامب يوجّه انتقادًا لاذعًا لنتنياهو: لم يكن مستعدًا لحماس.. وخذلنا أثناء اغتيال سليماني

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إسرائيل، وقال إنه لن ينسى أبدًا أنها لم تشارك في اغتيال قاسم سليماني، وأنّ عليها تعزيز قدراتها بعد فشلها في توقع هجوم “حماس”.

وفي تصريح خلال تجمع انتخابي في ويست بالم بيتش، قال ترامب: “عندما تتحدث عن المخابرات أو تتحدث عن بعض الأشياء التي حدثت بشكل خاطئ خلال الأسبوع الماضي (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى)، عليهم (المخابرات الإسرائيلية) تصحيح الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة جدًا. إنهم على الأرجح يقاتلون إيران”.

Whoa. Trump just attacked Israel and said that he'll "never forget" that they didn't participate in the Soleimani operation. He said Israel "let us down" and needs to "straighten it out" and called them weak, saying they should "strengthen themselves up." pic.twitter.com/pMrWLt8ojz

