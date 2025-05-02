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ترامب يوقع أمرا يهدف لخفض تمويل مؤسستين إخباريتين

منذ 27 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يخفض التمويل لشبكة بي.بي.إس والإذاعة الوطنية العامة (إن.بي.آر)، في أحدث محاولة من الرئيس الأمريكي لاستخدام التمويل الاتحادي كوسيلة ضغط ضد المؤسسات التي لا ينظر إليها بشكل إيجابي.

ووفقا لما أصدره البيت الأبيض في وقت متأخر من أمس الخميس فإن الأمر يلزم شركة البث العام، التي توزع التمويل على محطات الجهتين “بوقف التمويل المباشر” لها. ووصف الأمر التنفيذي المؤسستين الإخباريتين بالحزبية والتحيز.

وجاء في الأمر “يتعين على شركة البث العام أن تلغي التمويل المباشر الحالي إلى الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، وأن ترفض تقديم أي تمويل مستقبلي”.

وقالت المؤسستان في وقت سابق إن جهود ترامب لخفض تمويلهما من شأنه أن يعطل خدمات إعلامية أساسية وسيكون لها “تأثير مدمر” على الأمريكيين الذين يعتمدون عليهما للحصول على أخبار محلية ووطنية موثوقة بما في ذلك خلال حالات الطوارئ.

وصنفت إدارة ترامب مؤسسات عديدة في الأوساط الأكاديمية والإعلامية على أنها يسارية وماركسية ومتحيزة، وهددت بخفض تمويلها. ويعبر المدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير والحرية الأكاديمية.

 

 

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