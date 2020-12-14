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ترامب يوّقع على قرار فرض العقوبات على تركيا خلال ساعات

منذ ساعة واحدة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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من المقرر أن يوّقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،خلال ساعات على قرار العقوبات على تركيا ، حسب ما أفاد مصدر في مجلس الأمن القومي الأميركي لقناة سكاي نيوز عربية” الإثنين .

وذكر المصدر أن ترامب سيوقع على قرار فرض العقوبات على تركيا “بعد قليل”.

ويوم الجمعة، ‏أقر مجلس الشيوخ الأميركي بشكل نهائي مشروع قانون التمويل الدفاعي الذي يتضمن عقوبات على تركيا، ستستهدف كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.

وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون “كاستا”، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية “إس 400″ من روسيا.

و”كاستا” قانون فيدرالي اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من يوليو 2017.

وفي 2 من نوفمبر من العام نفسه، وقّع ترامب عليه ليصبح قانونا.

وأدى شراء أنقرة نظام “إس 400” عام 2019 إلى إثارة التوترات مع واشنطن، ففي فبراير من العام نفسه أعلنت تركيا رفضها الاستجابة للضغوط الأمريكية بشأن إتمام الصفقة مع روسيا، معلنة أن الأمر ليس مجالا للبحث.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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