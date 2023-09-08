تقرير "مرتقب" من هيئة المحلفين الكبرى حول تدخل ترامب في انتخابات جورجيا

من المقرر أن يصدر اليوم الجمعة التقرير النهائي لهيئة محلفين كبرى خاصة حققت في محاولات دونالد ترامب إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا، وذلك بعد أسابيع من توجيه الاتهام للرئيس الأمريكي السابق و18 من مساعديه.

ويتضمن التقرير، الذي ظل مغلقًا لمدة تسعة أشهر، توصيات هيئة المحلفين الكبرى للمدعين العامين بشأن من يجب توجيه الاتهام إليهم. يمكن أن تظهر الوثيقة ما إذا كان المحلفون شعروا أنه كان ينبغي توجيه الاتهام إلى أي حلفاء إضافيين لترامب بخلاف أولئك الذين يواجهون اتهامات.

واجتمعت هيئة المحلفين الكبرى الخاصة في عام 2021 بناءً على طلب المدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس للمساعدة في التحقيق. على مدار عدة أشهر، كما استدعى المحلفون شهادة 75 شاهدًا، بما في ذلك حلفاء ترامب مثل رودي جولياني والسيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام وكبار المسؤولين في جورجيا مثل الحاكم بريان كيمب.

ولم يكن لدى هيئة المحلفين الكبرى الخاصة سلطة توجيه الاتهامات. لكن ويليس استخدمت الأدلة التي جمعتها لطلب لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى عادية الشهر الماضي، والتي اتهمت ترامب والمتهمين الآخرين بالإشراف على مؤامرة واسعة النطاق لتخريب فوز الديمقراطي جو بايدن على مستوى الولاية.

وأدرجت لائحة الاتهام 30 متآمرًا غير متهم، ولم يتم توجيه تهم إليهم ولكن يُزعم أنهم لعبوا دورًا في المخطط.

ودفع جميع المتهمين الـ 19 ببراءتهم. وكما هو الحال مع محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى، فقد نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وقال إنه ضحية الاضطهاد السياسي.

وعلى الرغم من مشاكله القانونية، فإنه يظل المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة العام المقبل.

ظل تقرير هيئة المحلفين الكبرى سريًا بناءً على طلب ويليس بينما حددت التهم التي يجب توجيهها. والآن بعد صدور لائحة الاتهام، كتب قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، روبرت ماكنورني، في أمر أصدره الأسبوع الماضي، أنه لم يعد هناك أي سبب لإخفائها عن الجمهور.