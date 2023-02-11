السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
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ترجيحات ببدء تحميل النفط في ميناء جيهان التركي خلال يومين

منذ ساعة واحدة
ميناء جيهان التركي

ميناء جيهان التركي

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قال مسؤول تركي ومصدر ملاحي، السبت، إن ميناء جيهان التركي قد يستأنف تحميل النفط من خط أنابيب باكو-تفليس-جيهان (بي.تي.سي) في غضون يوم أو يومين باستخدام إجراءات “يدوية”.

تضررت المحطة الواقعة على ساحل تركيا على البحر المتوسط جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين.

والمحطة هي نقطة التخزين والتحميل لخط أنابيب بي.تي.سي الذي ينقل النفط من أذربيجان وكذلك خط أنابيب كركوك من العراق.

استأنف خط أنابيب كركوك التدفقات مساء يوم الثلاثاء، ورست ناقلة في ميناء جيهان للتحميل في ذلك اليوم. وجرى تحميل ناقلة ثالثة أمس الجمعة.

ومع ذلك، أعلنت شركة بي.بي أذربيجان حالة القوة القاهرة فيما يتعلق بتحميل الخام الأذري من ميناء جيهان يوم الأربعاء.

قال المسؤول التركي إن غرفة التحكم في تحميل خط أنابيب بي.تي.سي تضررت، لكن من المتوقع أن تستأنف عمليات التحميل الإضافية “يدويا” في أثناء إصلاح غرفة التحكم.

وقال مصدر ملاحي، نقلا عن معلومات وردت من المحطة، إن عمليات التحميل قد تبدأ في غضون يوم أو يومين.

وقال مسؤول ومصدر في قطاع النفط أمس إن تقييم الأضرار والإصلاحات جارية في جيهان وإن الصادرات من خط أنابيب (بي.تي.سي) يمكن أن تستأنف اعتبارا من غد الأحد ما لم تُكتشف مشكلات أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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