ترشيح صديق قاسم سليماني لرئاسة وزراء العراق يتحدى مطالب المحتجين
تتمسك القوى السياسية الشيعية العراقية الموالية لإيران بالحفاظ على جميع مكاسبها، في مواجهة غضب الشارع الثائر منذ ثلاثة شهور، وذلك باختيارها أسعد العيداني، المرشح الجدلي، وصديق قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لمنصب رئيس الوزراء، خلفا للمستقيل عادل عبدالمهدي، الذي أسقطته احتجاجات أكتوبر المستمرة حتى الآن.
وبينما توقع المراقبون أن يستوعب تحالف البناء، أكبر كتلة في البرلمان العراقي، ويضم جميع الأحزاب التي تؤيد السياسات الإيرانية في العراق، ردّ الفعل الرافض لترشيح قصيّ السهيل، الذي يمثل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، لتشكيل الحكومة الجديدة، ظهر بشكل مباغت اسم محافظ البصرة أسعد العيداني، بوصفه المرشح الرسمي للكتلة الموالية لطهران.
ووجد المتظاهرون المرابطون في الشوارع منذ ثلاثة شهور للتنديد بفشل أحزاب الإسلام السياسي في إدارة الدولة، في ترشيح السهيل تحديا صريحا لحركة الاحتجاج الشعبية الواسعة، لكن المفاجأة كانت أكبر عندما طرح اسم العيداني.
ويقول المحتجون إنهم يريدون استعادة القرار العراقي من إيران، لكن الأحزاب الشيعية مصرة على تسمية رئيس وزراء موال لطهران.
ويرتبط العيداني بعلاقة صداقة وثيقة مع قاسم سليماني، وهو أحد الشخصيات القيادية في حزب المؤتمر الوطني العراقي، الذي يترأسه السياسي الموضوع على قائمة العقوبات الأميركية، آراس حبيب.
وعاقبت الولايات المتحدة حبيب، بسبب ضلوع مصرف البلاد الذي كان يديره في عمليات غسيل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني. وشغل العيداني شخصيا منصب مدير فرع مصرف البلاد في مدينة البصرة، مسقط رأسه، قبل أن يتولّى منصب المحافظ.
وترشح العيداني على قائمة ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، لكنه انشق عنه بعد الفوز، والتحق بحركة عطاء رفقة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
ويتهم العيداني بفتح أبواب مدينة البصرة، الغنية بالنفط، أمام قيادات الحشد الشعبي، للسيطرة على أبرز استثماراتها، لقاء الإبقاء عليه في منصب المحافظ.
وبترشيح العيداني، يجب أن يصدر مرسوم جمهوري بتوقيع الرئيس برهم صالح لتكليفه، وعليه أن يقدم كابينته الوزارية خلال شهر من تاريخ صدور كتاب التكليف.
ويجب أن ينال العيداني وحكومته، ثقة البرلمان، كي يتولى المهام التنفيذية، خلفا للحكومة الحالية.
وعلمت “العرب” أن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم تحالف المشروع العربي خميس الخنجر، اللذين يستحوذان على الجزء الأكبر من التمثيل السياسي السني في مجلس النواب، دعّما ترشيح العيداني”، بانتظار معرفة موقف القوى الكردية.
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يملك قرار أكثر من 50 نائبا في البرلمان، هم أعضاء كتلة “سائرون”، يدعم ترشيح العيداني، وسط تسريبات غير مؤكدة عن صفقة تتعلق بمنصب محافظ البصرة.
وينظر الصدر إلى البصرة على أنها أحد معاقله التقليدية، لكن الأحزاب الموالية لإيران تمنعه من الاستحواذ على منصب المحافظ فيها.
ووفقا للمعلومات غير المؤكدة فإن الصدر وافق على تأييد العيداني، لقاء إسناد منصب محافظ البصرة لأحد أتباعه.