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تركيا: اتفاقية خط الأنابيب مع العراق ستنتهي في يوليو 2026

منذ 37 دقيقة
علم تركيا

علم تركيا

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ذكر قرار نشر في الجريدة الرسمية التركية الاثنين أن العمل باتفاقية خط أنابيب النفط بين تركيا والعراق المبرمة في 1975 سينتهي في يوليو\تموز 2026، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه البلدان العمل على استئناف تدفقات النفط من خط أنابيب قائم.

وبموجب القرار الرئاسي، سيتوقف العمل باتفاقية خط أنابيب النفط بين تركيا والعراق، التي اتفقت عليها الحكومة التركية في 1973 ودخلت حيز التنفيذ في 1975، وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها اعتبارا من 27 يوليو تموز 2026.

ولم تذكر الجريدة سببا لهذا القرار.

ويعمل العراق وتركيا على استئناف تدفقات النفط من خط أنابيب يمتد إلى ميناء جيهان التركي. وأوقفت تركيا التدفقات في مارس آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن صادرات غير مصرح بها من 2014 إلى 2018.

وأعلنت تركيا استعدادها لاستئناف العمليات، لكن المحادثات المتعلقة بذلك واجهت عقبة في مارس آذار بشأن المدفوعات والعقود.

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