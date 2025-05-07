تركيا: التصعيد بين الهند وباكستان ينذر بعواقب خطيرة

حثت تركيا الهند وباكستان على تحكيم العقل وسط التصعيد العسكري الدائر بينهما، وحذرت من أن التحرك العسكري الأحدث من جانب الهند ينذر باندلاع “حرب شاملة”.

وأكدت وزارة الخارجية التركية اليوم الأربعاء في بيان دعمها لدعوة باكستان إلى إجراء تحقيق بشأن هجوم نفذه مسلحون في الشطر الهندي من كشمير وأودى بحياة 26 شخصا في 22 أبريل نيسان الماضي.

يذكر أن التوتر بين الهند وباكستان بلغ ذروته منذ الهجوم الذي وقع في 22 نيسان/أبريل 2025 في باهالغام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلا.

واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، الذي أسفر عن أكبر حصيلة للقتلى المدنيين منذ عقود.

في المقابل، نفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء “تحقيق محايد” في ملابساته.

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء القائم بالأعمال الهندي لتسليمه مذكرة احتجاج من السلطات الباكستانية على “الضربات غير المبررة” التي شنها الجيش الهندي ليلة الـ7 مايو/أيار الجاري، بحسب بيان صادر عن المكتب الصحافي لوزارة الخارجية الباكستانية.