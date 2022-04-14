تركيا.. الحكومة ستقدّم قروضًا ميسّرة لدعم السياحة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أنّ حكومته ستقدم قروضا ميسرة للمستثمرين في مجالات التصدير والسياحة التي تدر عائدات بالعملة الأجنبية، مضيفا أن الزيادات “الباهظة” في الأسعار تعود في الغالب إلى أسواق الطاقة والسلع وعدم استقرار العملة.

وأمام تجمع من أصحاب المشروعات الصغيرة، قال أردوغان إن القروض المرتبطة بالتصدير ستكون بفائدة تقل عن تسعة بالمئة، لافتا الى أن تمويلا بقيمة 100 مليار ليرة (6.8 مليار دولار) سيُتاح للمصدرين فضلا عن 50 مليار ليرة لقطاع السياحة.

وأكد الرئيس التركي مجددا أن أولئك الذين يرفعون الأسعار بصورة غير عادلة سيعاقبون.

وقفز المعدل السنوي للتضخم في تركيا إلى 61 بالمئة الشهر الماضي، مدفوعا بأزمة العملة أواخر عام 2021، والتي نجمت عن سلسلة من التخفيضات الحادة لأسعار الفائدة بتوجيه من أردوغان.

من جانب آخر، كانت تركيا قد سجّلت انخفاضًا بنسبة البطالة يقدّر بحوالي 2.5 نقطة على أساس سنوي لتسجل 10.7%.

ووفق بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، إنّ “نسبة البطالة في تركيا خلال شباط 2022 تراجعت بواقع 0.5 نقاط مقارنة مع كانون الثاني من العام ذاته”، لافتة الى أنّ عدد العاطلين عن العمل بلغ 3 ملايين و579 ألف شخص.

وكان معدل البطالة في تركيا خلال كانون الثاني الفائت قد استقر عند 11.4%، المسجل في كانون الأول 2021.

وبحسب بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، في شباط، بلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين و859 ألف شخص.