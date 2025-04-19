تركيا تؤكد تكامل اقتصادها مع أوروبا عبر استثمارات مباشرة

كشف رئيس دائرة الاستثمار والتمويل بالرئاسة التركية، أحمد براق داغلي أوغلو، أن تركيا جذبت أكثر من 270 مليار دولار من الاستثمارات الدولية المباشرة منذ عام 2003.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية اقتصادية دولية استضافتها ولاية صقاريا، شمال غربي تركيا، الجمعة.

وأوضح داغلي أوغلو أن 70 بالمئة من تلك الاستثمارات جاءت من أوروبا، وهو ما يُظهر مدى تكامل الاقتصاد التركي مع أوروبا.

ولفت إلى أن تركيا لديها اتحاد جمركي مع أوروبا، واتفاقية تجارة حرة سارية المفعول مع 27 دولة، واتفاقيات في الطريق مع ثلاث دول (لم يذكر اسمها).

وأضاف: “في الواقع تركيا بلد يمكنه توفير الوصول إلى مليار نسمة للمستثمرين، إلى جانب سوقها المحلية”.

وتطرق إلى أهمية الكفاءات والقوى العاملة للاستثمار، مؤكدا أن تركيا تتمتع بإمكانات كبيرة في هذه المجالات، وتعد من الدول الأكثر شبابا مقارنة بالدول المحيطة بها.