الثلاثاء 27 محرم 1447 ﻫ - 22 يوليو 2025 |
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تركيا تحصل على تمويل أخضر بقيمة 2.4 مليار يورو لخط قطارات مع أذربيجان

منذ 18 ثانية
صادرات تركيا

صادرات تركيا

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ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الحكومية أن تركيا حصلت على تمويل أخضر بقيمة 2.4 مليار يورو (2.80 مليار دولار) لمشروع سكك حديدية يهدف إلى إقامة خط مباشر مع منطقة ناخيتشفان في أذربيجان.

وقال وزير المالية محمد شيمشك الذي نشر تقرير وكالة الأناضول على حسابه على منصة إكس إن التمويل سيعزز البنية التحتية في تركيا وقدرتها التنافسية وكفاءتها.

وقالت الوكالة في تقريرها الذي نُشر أمس الاثنين إن تركيا وقعت الاتفاق مع مجموعة من البنوك بقيادة مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية، مضيفة أن الحزمة مدعومة من قبل وكالتي ائتمان التصدير إي.كيه.إن السويدية وأو.إي.كيه.بي النمساوية، بالإضافة إلى وحدة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية.

وذكرت الوكالة أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية البنية التحتية الأوسع في تركيا، ومن المتوقع أن يعزز التجارة الإقليمية والاتصال مع دعم أهداف التحول الأخضر.

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