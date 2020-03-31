تركيا ترسل 35 آلية عسكرية باتجاه منطقة “بوتين – أردوغان” شمال سوريا

أرسل الجيش التركي 35 آلية عسكرية جديدة إلى منطقة ”خفض التصعيد“ (بوتين – أردوغان) الواقعة شمال سوريا، رافعة بذلك عدد آلياتها العسكرية إلى 5400 قطعة منذ فبراير الماضي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن رتلا تركيا جديدا، يتألف من 35 آلية وناقلات جند ومدافع ميدانية، دخل من معبر ”كفرلوسين“ شمال إدلب باتجاه منطقة ”بوتين – أردوغان“.

وأشار المرصد إلى أن عدد الآليات العسكرية التركية التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 1975 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وتحمل تلك التعزيزات دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثرمن1100 جندي تركي.

في ذات الإطار، ذكر المرصد السوري أنه استمرارًا للتوترات في شمال شرق سوريا اعترضت دورية أمريكية أخرى روسية أثناء دخولها بلدة ”رميلان“ ضمن مناطق تواجد القوات الأمريكية، حيث أجبرتها على العودة إلى مطار القامشلي.

وانتشرت 4 مدرعات روسية على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي بالقرب من مفرق حطين، وفقاً للمرصد.