تركيا ترسّخ وجودها الإقليمي.. تمديد جديد للقوات في ثلاث ساحات حساسة

صادق البرلمان التركي، أمس، على تمديد تفويض إرسال القوات العسكرية إلى كلٍّ من العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تهدف إلى مواصلة ملاحقة الجماعات الإرهابية والتصدي للهجمات المحتملة ضد الأراضي التركية.

وذكرت وكالة “روسيا اليوم” أنّ المذكرة الرئاسية التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، شددت على أنّ التهديدات الإرهابية المستمرة قرب الحدود الجنوبية لتركيا لا تزال تشكل خطرًا على الأمن القومي، مؤكدة في الوقت نفسه التزام أنقرة بـسلامة ووحدة الأراضي العراقية واستقرارها.

وأشار النص الرئاسي إلى أنّ التطورات في سوريا تتطلب من تركيا اتخاذ تدابير حازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات قد تمس أمنها القومي، مع التأكيد على أهمية دعم الجهود الدولية لإرساء الاستقرار الدائم في البلاد.

وفي الجلسة نفسها، وافق البرلمان على تمديد مهمة القوات التركية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لمدة عامين إضافيين، بدءًا من 31 تشرين الأول 2025، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006.

وبذلك، تكون أنقرة قد جدّدت حضورها العسكري في ثلاث جبهات حساسة — العراق، وسوريا، ولبنان — مؤكدة استمرار دورها الإقليمي في محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.