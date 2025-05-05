الأثنين 7 ذو القعدة 1446 ﻫ - 5 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا تسجل زيادة في التضخم وسط ضغوط الطاقة والعملة

منذ ساعة واحدة
الاقتصاد التركي - تعبيرية

الاقتصاد التركي - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن التضخم في تركيا ارتفع بنسبة ثلاثة بالمئة في أبريل نيسان ليصل إلى 37.86 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل قليلا من توقعات استطلاع أجرته رويترز.

وأوضحت البيانات أن أسعار التعليم والإسكان والمطاعم قادت الارتفاع في المعدل السنوي، بينما ساهمت أسعار الملابس والإسكان والنقل في التضخم الشهري.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن معدل التضخم الشهري كان متوقعا أن يرتفع إلى 3.1 بالمئة في أبريل نيسان بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير تقلبات سعر الصرف بينما كان من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 38 بالمئة.

وبلغ معدل التضخم 2.46 بالمئة على أساس شهري و38.1 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار.

وعزا اقتصاديون ارتفاع التضخم الشهري إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الأغذية غير المعالجة والسلع التي تتأثر مباشرة بتقلبات سعر الصرف.

وشهدت الليرة التركية والأصول تراجعا في مارس آذار بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الأبرز لأردوغان، بتهم فساد بانتظار المحاكمة. ورغم تعافي العملة لاحقا إلا أنها بقيت أضعف بنحو خمسة بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل الواقعة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 2.76 بالمئة على أساس شهري في أبريل نيسان، مسجلا زيادة سنوية قدرها 22.5 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صحيفة تغطي المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب في كشك لبيع الصحف في موسكو. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الكرملين عن لقاء بوتين وترامب: لا تفاصيل بعد!
وزير المالية التركي محمد شيمشك
وزير المالية التركي يتوقع استمرار انخفاض التضخم
الكرملين
الكرملين: روسيا قلقة من التوتر بين الهند وباكستان

الأكثر قراءة

الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية في جبل لبنان!
التدخين
التدخين الالكتروني يُسبب مرضاً خطيراً لا علاج له!
مرضى السرطان- تعبيرية
لقاح ثوري جديد لعلاج السرطان يُحدث تحولاً جذرياً