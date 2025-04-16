تركيا تطلق خطة "سوريا الجديدة".. تركيز على الصناعة والتجارة والطاقة

أعلن وزير الاقتصاد التركي عمر بولات عن إرسال وفد رفيع المستوى يضم ممثلين من وزارات النقل، ومؤسسات اقتصادية، ومجتمع مدني، وغرف تجارية وصناعية، بالإضافة إلى اتحاد المتعهدين، بهدف المساهمة في بناء “سوريا الحرة”.

أكد بولات على عزم تركيا الإسهام في بناء “سوريا الجديدة” في مجالات الصناعة، والتجارة، والطاقة، والسعي نحو تحقيق الاستقرار في البلاد.

وتتضمن الخطة التركية التركيز على تطوير التجارة الثنائية، وإنشاء مناطق حرة، وتعزيز التعاون في مجال الجمارك، بالإضافة إلى التشاور حول عقد اتفاقية شراكة كاملة بين البلدين.

كما أكد الوزير التركي على أهمية تطوير قطاع النقل في سوريا وإنشاء مدن صناعية. وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيارات واتصالات متبادلة مع القطاع الخاص من كلا البلدين.