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تركيا تقدم سفينتين لنقل المساعدات مباشرة إلى غزة

منذ 12 ثانية
سفينة شحن تركية

سفينة شحن تركية

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قدمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (آي.إتش.إتش) سفينتين جديدتين اليوم الأربعاء 27 مارس/آذار 2024، نقل المساعدات مباشرة إلى غزة حيث يواجه الفلسطينيون شبح المجاعة بعد ستة أشهر تقريبا من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وتندد تركيا بهجوم إسرائيل على قطاع غزة المكتظ بالسكان وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار. وأرسلت عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول وتسعى لزيادتها خلال شهر رمضان الحالي.

وتفقد رئيس الوكالة بولنت يلدريم السفينتين الجديدتين اللتين تم شراؤهما لمشروع مساعدة غزة المسمى (إنترناشونال فريدوم فلوتيلا)في ميناء إسطنبول، وقال إن سعة إحداهما (الأناضول) تبلغ 5500 طن.

ومن المقرر تحميل السفينة الأناضول بمواد الإغاثة بينما ستحمل السفينة الأخرى موظفين في المجال الإنساني منهم أطباء.

ولم يعرف حتى الآن موعد مغادرة السفينة إلى غزة أو أين أو كيف ستسلم المساعدات بمجرد وصولها. وترسل تركيا مساعداتها إلى غزة حتى الآن عبر مصر.

    المصدر :
  • رويترز

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