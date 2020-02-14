تركيا تواصل ارسال التعزيزات العسكرية إلى سوريا

أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة تضم ناقلات مدرعة للجنود، وعناصر من القوات الخاصة، إلى وحداته المتمركزة على الحدود السورية.

وقالت وكالة “الأناضول” إن عناصر القوات الخاصة أرسلت من مختلف الوحدات العسكرية التركية المنتشرة في أرجاء البلاد، حيث وصل موكب ناقلات الجنود المدرعة إلى ولاية كيليس، جنوبي البلاد.

ومضت الناقلات وسط إجراءات أمنية مشددة من مركز المدينة، قبل أن تصل إلى معبر أونجو بينار، وبعدها نحو الشريط الحدودي مع سوريا.

وجاءت تلك الإمدادات بهدف تعزيز مواقع الوحدات العسكرية التركية المتواجدة على الحدود السورية.

يأتي ذلك فيما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة استقدام القوات التركية لرتل عسكري جديد نحو الأراضي السورية، حيث دخل الرتل التركي المؤلف من نحو 100 شاحنة وآلية عسكرية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب.

وكان المرصد السوري قد رصد يوم أمس أيضا تمركزاً لقوات تركية على إحدى التلال الواقعة شرق مدينة معرة مصرين شمال شرق مدينة إدلب، حيث انتشرت مصفحات وحاملات جند للجيش التركي هناك. كما انتشرت القوات التركية يوم أمس أيضاً في بلدة الجينة بريف حلب الغربي.

ومع استمرار استقدام القوات التركية للأرتال العسكرية، رصد المرصد أيضا خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 1900 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 6500 جندي تركي.