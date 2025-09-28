الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تركيا.. زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد

منذ 44 دقيقة
زلزال- تعبيرية

زلزال- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الأحد، إن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد.

وأوضحت السلطات أن مركز الزلزال كان في قضاء شيمشيك (Simav) التابع للولاية، مشيرة إلى أن الهزة الأرضية شعر بها سكان عدة مدن كبرى، من بينها إسطنبول وإزمير وبورصة، بالإضافة إلى عدد من الولايات المجاورة.

ولم تسجل بعد أي خسائر بشرية، بينما وردت تقارير عن إصابات طفيفة وحالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إلى الشوارع. كما أُعلن عن أضرار مادية طفيفة في بعض المباني القديمة.

وتقع تركيا على خطوط صدع نشطة، ما يجعلها من أكثر دول العالم عرضة للزلازل. وتأتي هذه الهزة لتعيد المخاوف من زلزال إسطنبول المحتمل، الذي يحذر الخبراء من أنه قد يكون مدمرا في حال وقوعه مستقبلا.

    المزيد من أخبار العالم

    البحرية الصينية تقول إنها أجرت "دورية روتينية" في بحر الصين الجنوبي
    حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ لوزير صيني سابق في قضية رشوة
    أستراليا: لم نتطرق لمسألة الجمهورية مع الملك تشارلز
    علم روسيا
    روسيا: قصفنا مؤسسات صناعية عسكرية ومطارات أوكرانية خلال الليل

    الأكثر قراءة

    جواد نصر الله
    نجل نصر الله لـ"رويترز" يكشف ردة فعل والده لحظة علمه بتفجيرات البيجر
    رئيس الحكومة نواف سلام
    أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام
    عناصر من حزب الله
    من الذي يقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية؟