تركيا.. زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الأحد، إن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد.

وأوضحت السلطات أن مركز الزلزال كان في قضاء شيمشيك (Simav) التابع للولاية، مشيرة إلى أن الهزة الأرضية شعر بها سكان عدة مدن كبرى، من بينها إسطنبول وإزمير وبورصة، بالإضافة إلى عدد من الولايات المجاورة.

ولم تسجل بعد أي خسائر بشرية، بينما وردت تقارير عن إصابات طفيفة وحالات هلع بين المواطنين الذين هرعوا إلى الشوارع. كما أُعلن عن أضرار مادية طفيفة في بعض المباني القديمة.

وتقع تركيا على خطوط صدع نشطة، ما يجعلها من أكثر دول العالم عرضة للزلازل. وتأتي هذه الهزة لتعيد المخاوف من زلزال إسطنبول المحتمل، الذي يحذر الخبراء من أنه قد يكون مدمرا في حال وقوعه مستقبلا.