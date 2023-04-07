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تركيا قلقة بشأن التصعيد المحتمل للصراع بين روسيا وأوكرانيا في الربيع

منذ ساعة واحدة
معارك باخموت

معارك باخموت

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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة إن تركيا قلقة بشأن التصعيد المحتمل للصراع بين روسيا وأوكرانيا في الربيع.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة، قال جاويش أوغلو إن تركيا ستواصل جهودها لإنهاء الحرب عن طريق المفاوضات.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي إن العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية تزداد صعوبة.

وأضاف أنه ناقش مع نظيره التركي ما وصفه لافروف بأنه “تقاعس” في تنفيذ بنود اتفاق الحبوب في البحر الأسود.

    المصدر :
  • رويترز

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