تركيا والعراق يتعهدان بتعزيز التعاون في الأمن والطاقة والمياه

شددت تركيا والعراق، مساء أمس الأحد، عزمهما تعزيز التعاون بكافة المجالات الثنائية بما في ذلك المجال العسكري وأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والصناعات الدفاعية والطاقة والمياه وطريق التنمية.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب الاجتماع الخامس للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، الذي عقد على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع، جنوبي تركيا.

وأشار البيان، إلى انعقاد الاجتماع الخامس للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين تركيا والعراق، في مدينة أنطاليا التركية، الأحد.

بمشاركة من الجانب التركي: وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو.

ومن الجانب العراقي: نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، والوفد المرافق له.

ووفقا للبيان، أكد الجانبان مرة أخرى الأهمية التي يوليانها للوحدة السياسية واحترام سلامة وسيادة الأراضي لكل منهما.

كما أكدا عزمهما على زيادة التنسيق والتعاون في جميع المجالات الثنائية، بما في ذلك المجال العسكري، وأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والصناعات الدفاعية، والطاقة، والمياه، ومشروع طريق التنمية.

وشدد الجانبان على إرادتهما المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية في إطار مؤسساتي مستدام من خلال الزيارات المتبادلة.

وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تركيا، في 8 مايو/أيار المقبل، لعقد الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وفي ضوء التهديد المشترك الذي يشكله تنظيم “بي كي كي” الإرهابي على كلا البلدين، أكد الجانبان على أهمية تنفيذ دعوة زعيمه “عبد الله أوجلان” لحل التنظيم ونزع سلاحه.

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان مجددا رغبتهما المشتركة في الحفاظ بحزم على التنسيق والتعاون القائمين لمواجهة التهديدات المشتركة.

ونظرا للحاجة الملحة لإيجاد حل لمخيم الهول وروج والمخيمات الأخرى في سوريا، أكد الجانبان ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة هذه القضية.

وفيما يتعلق بـ”الآلية الخماسية” التي أطلقت أعمالها في عمّان بتاريخ 9 مارس/آذار الماضي، من قبل سوريا والدول المجاورة، في إطار مكافحة الإرهاب، أكد الجانبان عزمهما على إنشاء مركز العمليات المشترك.

وعلى صعيد آخر، أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة ولبنان، وضد الأراضي السورية.

كما رحب الجانبان بالنتائج الإيجابية لاجتماع الوفدين الأمريكي والإيراني في العاصمة العمانية مسقط، السبت.

وأكدا أن استمرار هذا الحوار سيمهد الطريق لإيجاد حل سلمي للنزاع.