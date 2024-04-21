تزامنا مع الإضراب الشامل في الضفة.. الاحتلال يطلق النار على فلسطينييْن بالخليل

أعلنت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد 21 نيسان/أبريل الجاري، إن قوات الجيش أطلقت النار على فلسطينيين اثنين بعد محاولتهما طعن جنود عند مفرق بيت عينون شمال الخليل.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن استشهاد أحد منفذي هذه العملية.

🔴 أحد شهــداء عملية إطلاق النار قرب بيت عينون شمال شرق لخليل pic.twitter.com/AqQispF86u — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 21, 2024

ومن جهة أخرى، دخلت الضفة المحتلة إضرابا شاملا حدادا على أرواح شهداء مخيم نور شمس شرقي طولكرم، في حين تواصل قوات الاحتلال اقتحامها للمدن والبلدات.

◾ تغطية صحفية " إضراب في مدينة نابلس حداداً على أرواح الشهــداء بطولكرم" pic.twitter.com/ULMxsfTXvw — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 21, 2024

يأتي ذلك عقب استشهاد 14 فلسطينيا خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الاحتلال بالمخيم الواقع شمال الضفة، استمرت قرابة 3 أيام.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعت إلى هذا الإضراب عقب المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال في طولكرم، كما أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) واتحاد المعلمين ومؤسسات أهلية ونقابية التزامها بالإضراب.

وأفادت وكالات محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدة سردا شمال رام الله، ومدينة دورا جنوبي الخليل بالضفة المحتلة.

وتشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

ومن جانبها، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى ارتفاع عدد شهداء الضفة إلى 483 شهيدا، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.