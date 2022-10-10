تزامنًا مع استمرار الاحتجاجات.. إيران تطالب "السياح" باحترام قوانينها

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنّ على الزوار الأجانب القادمين لإيران احترام قوانين الجمهورية الإسلامية، وسط احتجاجات متواصلة، بعد وفاة امرأة في الحجز لدى شرطة الأخلاق وهي احتجاجات ألقت طهران باللوم فيها على “أعداء أجانب”.

وقالت إيران الشهر الماضي إنها اعتقلت تسعة مواطنين أوروبيين لدورهم في الاضطرابات المتعلقة بوفاة “مهسا أميني”.

وقال “ناصر كنعاني”، المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون، “إيران بلد آمن… نتوقع من الأجانب الذين يزورون إيران لأغراض السياحة والأعمال احترام قوانيننا”.

وفي وقت سابق، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمد إسماعيل كوثري، في مقابلة إعلامية إنه “إذا لم يلتزم المسؤولون الأمنيون بواجباتهم فيجب أن يقفوا للمحاسبة من قبل القادة والشعب”.

وأعلن كوثري عن “وجود بعض المحاولات لإضعاف القوات المنفذة”، ووصف مرة أخرى المحتجين في إيران بـ”مثيري الشغب”.

هذا وأكّد أنه “إذا رفض المسؤولون الأمنيون القيام بالواجبات التي تقع على عاتقهم بشكل صحيح، فيجب عندها أن يردوا على قادتهم، والشعب الذي يتم تهديده من قبل هؤلاء المشاغبين”، على حد تعبيره.