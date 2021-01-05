تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في نيويورك

أعلنت ولاية نيويورك الأميركية عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور ، حسب ما أفاد به حاكم الولاية، أندرو كومو، الاثنين.

وأثار كومو مخاوف بشأن القدرة الاستيعابية لمستشفيات الولاية في حال انتشار السلالة الجديدة التي سجلت في بريطانيا أولا.

وقال الحاكم إن الحالة المسجلة كانت لدى رجل في الستينات من عمره يقطن في شمال منطقة ألباني، وأشار إلى أن الرجل، الذي يتعافى من مرض كوفيد-19، لم يسافر مؤخرا، ما قد يدل على أن الوباء بالسلالة الجديدة بدأ في الانتشار في المنطقة.

وقد أجرت نيويورك خمسة آلاف اختبار للكشف عن السلالة الجديدة من الفيروس، وعثرت إلى الآن على حالة واحدة، وفقا لكومو، الذي رأى أن ارتفاع نسبة إشغال المستشفيات قد تسبب بإغلاق مجدد للاقتصاد المحلي ما قد “يؤدي إلى تغيير مجريات اللعبة”، على حد تعبيره.

وقد تضررت نيويورك بالذات بشدة منذ انتشار الجائة في الولايات المتحدة، وإلى الآن تحتل المرتبة الأولى في معدل الوفيات بالمرض، إذ سجلت 38,575 وفاة حتى الاثنين، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.