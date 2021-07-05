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تسجيل أول حالة وفاة بعد تلقي لقاح "جونسون أند جونسون" في كوريا الجنوبية

5 - يوليو - 2021
لقاح

لقاح

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توفي مواطن كوري ثلاثيني بعد مرور 11 يوما من التطعيم بلقاح “جونسون اند جونسون” المضاد لفيروس كورونا الشهر الماضي، وذلك بسب ما افادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

أعلنت السلطات الصحية الاثنين أنها فتحت تحقيقا وبائيا فيما يتعلق بالأعراض الجانبية وطلبت تشريح الجثة، على أن يستغرق التحقيق حوالي شهر أو شهرين، وربما أكثر.

وذكرت تقارير إخبارية أن الرجل الثلاثيني الذي يسكن في سيئول، توفي في 21 حزيران الماضي بسبب توقف القلب ونزيف الدماغ بعد مرور 11 يوما من التطعيم بلقاح “حزيران” في 10 يونيو.

كانت منظمة الصحة العالمية أضافت في مارس الماضي، لقاح “جانسن” المضاد لكوفيد-19، من إنتاج “جونسون أند جونسون” للاستعمال الطارئ، تبعا لإعلان وكالة الأدوية الأوروبية ترخيصها هذا اللقاح.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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