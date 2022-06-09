تسجيل رابع حالة مصابة بجدري القرود في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم الخميس، عن تسجيل حالة رابعة مصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من الخارج .

وقالت وزارة الصحة الاسرائيلية إنه “تم التعرف على رجل يبلغ من العمر 28 عامًا قد وصل إلى مستشفى شيبا مصابًا بأعراض مشبوهة لمرض جدري القرود بعد عودته من رحلة بالخارج “.

وأفادت وزارة الصحة أن جدري القرود مرض فيروسي يتحلى غالبًا بالحمى والطفح الجلدي المتقرح وتضخم الغدد الليمفاوية.

ودعت وزارة الصحة الاسرائيلية الذين أصيبوا بالحمى والطفح الجلدي وعادوا من الخارج أو كانوا على اتصال وثيق بشخص يشتبه في إصابته بالجدري.

تجاوزت إصابات جدري القرود التي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها 1000 حالة في التفشي الحالي خارج الدول الأفريقية التي يتوطن فيها المرض عادة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن خطر توطن جدري القرود في البلدان التي لم يكن ينتشر فيها من قبل هو خطر حقيقي، لكن الوقاية منه ممكنة في هذه المرحلة.

وأبلغت 29 دولة عن إصابات في الموجة الحالية، التي بدأت في مايو أيار. ولم تبلغ أي دولة عن حدوث وفيات.

وفي إفادة صحفية في جنيف، قال تيدروس أيضا إن هناك أكثر من 1400 حالة مشتبه بها هذا العام في أفريقيا علاوة على 66 حالة وفاة.

وأضاف “إنه انعكاس مؤسف لصورة العالم الذي نعيش فيه إذ أن المجتمع الدولي أصبح يهتم الآن فقط بمرض جدري القرود لأنه ظهر في البلدان الغنية”.

وأوضح أن التفشي يظهر علامات على طرق انتقال المرض في بعض البلدان. وتوصي منظمة الصحة العالمية المصابين بجدري القرود بالعزل في المنزل.

وقالت روزاموند لويس ، كبيرة الخبراء الفنيين بشأن جدري القرود في منظمة الصحة العالمية،إن “الاتصال الوثيق بين الأشخاص” هو الطريقة الرئيسية لانتشار جدري القرود، لكنها أضافت أن خطر الانتقال عبر الرذاذ الجوي لم يتأكد بعد. وأضافت أن العاملين الصحيين الذين يعتنون بمرضى جدري القرود يجب أن يستخدموا الكمامات.

وقالت منظمة الصحة العالمية أن معظم الإصابات ما زالت تحدث بين الرجال المثليين، رغم تسجيل حالات إصابة بين النساء.