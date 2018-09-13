تشيكيا على الطريق لنقل سفارتها في اسرائيل إلى القدس

صادق قادة تشيكيا على “خطوة أولى” باتجاه نقل سفارة بلادهم في إسرائيل من تل أبيب الى القدس ، على غرار الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية في وقت سابق من هذا العام.

وقال رئيس تشيكيا ورئيس وزرائها ورئيس البرلمان ووزيرا الخارجية والدفاع في بيان مشترك، إن افتتاح “بيت تشيكيا” في القدس في تشرين الثاني “سيكون خطوة أولى في خطة نقل سفارة تشيكيا إلى القدس”.

وصرح جيري اوفاجتشيك المتحدث باسم الرئيس الموالي لاسرائيل ميلوش زيمان ، لوكالة الصحافة الفرنسية ، أن “بيت تشيكيا” سيضم مؤسسات حكومية، من بينها مركز وزارة الخارجية التشيكية ووكالة التجارة التشيكية ووكالة السياحة. وقال إن “الرئيس سيفتتح “بيت تشيكيا” في القدس خلال زيارته إسرائيل في تشرين الثاني المقبل”.

إلا أن وكالة “وفا” الفلسطينية، نقلت عن مصدر دبلوماسي مطلع نفيه لما تناقلته وسائل إعلام بشأن نقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس ، مؤكدا أن نقل السفارة ليس مقررا في السياسات الخارجية للتشيك.

وقال المصدر لـ”وفا”: “إن جمهورية التشيك اتخذت في اجتماع كبار المسؤولين الدستوريين، الذي انعقد اليوم الأربعاء، في قصر القلعة الجمهوري، بحضور الرئيس ميلوش زيمان، خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف في موضوع القدس المحتلة، في صراع واضح بين الضغط الذي تمارسه اللوبيات الإسرائيلية والصهيونية على براغ، لجهة اتخاذ مثل هذا القرار، وبين التزام الأخيرة بالإجماع الأوروبي الذي يطالب بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأوضح أن “التوصية التي اتخذها المجتمعون بضغط من الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، كما هو مرجح، قد وصفت افتتاح البيت الثقافي التشيكي، بالخطوة التي تدلل على نية وليس قرارا بنقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس”…

المصدر وكالةالانباء والمعلومات الفلسطينية وفا AFP