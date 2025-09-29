تصاعد التوتر: إسبانيا تغلق موانئها وأجواءها أمام الشحنات العسكرية لإسرائيل

ذكرت صحيفة إلباييس أن الحكومة الإسبانية قررت حظر عبور الطائرات والسفن الأميركية المحمّلة بالأسلحة أو الذخيرة أو المعدات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل عبر قاعدتي روتا (قادس) ومورون دي لا فرونتيرا (إشبيلية). ويشمل القرار السفن المتجهة مباشرة إلى إسرائيل أو تلك التي تكون وجهتها النهائية إسرائيل بعد توقف مؤقت.

وأوضحت الصحيفة أن مدريد لن تقوم بتفتيش السفن أو الطائرات الأميركية المتوقفة في القواعد الإسبانية، في خطوة تعكس اعتماد العلاقة بين الحليفين على مبدأ الثقة، لكنها في الوقت نفسه قد تُضعف هذه الثقة إذا تبين وجود خرق للاتفاق.

ويأتي هذا الموقف في إطار سياسة إسبانيا المتشددة تجاه إسرائيل بسبب الوضع في قطاع غزة. فقد اتخذت مدريد خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات التصعيدية، من بينها حظر تصدير الأسلحة إلى تل أبيب وإلغاء صفقات عسكرية ضخمة، بينها عقد بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم، إضافة إلى صفقة أخرى لشراء 168 قاذفة و1680 صاروخًا مضادًا للدبابات بقيمة 287.5 مليون يورو. كما ألغت وزارة الداخلية عقدًا بقيمة 6.8 ملايين يورو لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، تحت ضغط من حزب “سومار” اليساري.

التوتر بين مدريد وتل أبيب تصاعد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين أعربت الحكومة الإسبانية عن رفضها لتعليق المساعدات الأوروبية للفلسطينيين بعد هجوم حماس. وفي الشهر نفسه، دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية إيوني بيلارا الدول الأوروبية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الأوضاع الإنسانية في غزة.

وفي مايو/أيار 2024، اعترفت إسبانيا رسميًا بدولة فلسطين، لتصبح من أوائل الدول الأوروبية التي تقدم على هذه الخطوة، ثم انضمت لاحقًا إلى الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية. وزاد التوتر أكثر عندما وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ما يجري في غزة بأنه “إبادة جماعية”، ليكون أول مسؤول أوروبي يستخدم هذا التوصيف، وهو ما قوبل برفض إسرائيلي شديد.

وبالإضافة إلى هذه المواقف، أعلنت مدريد إغلاق موانئها ومجالها الجوي أمام أي شحنات أسلحة موجهة لإسرائيل، مؤكدة التزامها بدعم الحقوق الفلسطينية ومواصلة الضغط السياسي على تل أبيب عبر القنوات الدولية.