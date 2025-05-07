تصاعد التوتر بين الهند وباكستان تشل حركة الطيران التجاري بين آسيا وأوروبا

أعلنت عدة شركات طيران آسيوية، اليوم الأربعاء، تغيير مسارات رحلاتها أو ألغتها من وإلى أوروبا بسبب اشتباك عسكري بين الهند وباكستان.

وكانت الهند قد شنت هجومًا على الشطر الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه، فيما أعلنت باكستان أنها أسقطت 5 مقاتلات هندية، في أسوأ مواجهة عسكرية بين البلدين منذ نحو عقدين.

وقامت أكثر من 20 رحلة تجارية بتغيير مسارها لتجنّب المجال الجوي الباكستاني. وأظهرت بيانات من موقع “فلايت رادار 24″ أن شركات طيران ألغت 52 رحلة من وإلى باكستان حتى صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقا لـ”رويترز”.

وقالت شركة “إيفا إير” التايوانية إنها ستُعدّل مسارات رحلاتها من وإلى أوروبا لتجنّب المجال الجوي في منطقة الاشتباك بين الهند وباكستان، وذلك لأسباب تتعلق بالسلامة. وهبط سهم الشركة بنسبة 1.7%.

وأعلنت شركة الطيران الكورية (كوريان إير) أنها بدأت، اليوم الأربعاء، تحويل مسار رحلاتها بين سيول ودبي إلى مسار جنوبي يمر عبر ميانمار وبنغلادش والهند، بدلاً من المسار السابق الذي يمر عبر المجال الجوي الباكستاني.

كما قالت الخطوط الجوية التايلاندية إن رحلاتها إلى وجهات في أوروبا وجنوب آسيا ستتغير مساراتها اعتبارًا من وقت مبكر من صباح اليوم، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب في تأخيرات لبعض الرحلات.

كذلك أعلنت الخطوط الجوية الفيتنامية، والخطوط الجوية الصينية التابعة لتايوان، عن تأثّر عملياتها الجوية بالتطورات بين الهند وباكستان.