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تصاعد التوتر: روسيا تواصل ضغطها على منظومة الطاقة في أوكرانيا

منذ 47 دقيقة
استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية

استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية

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أعلن مسؤولون أوكرانيون أن هجوما روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمنشأة طاقة في منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود وبالبنية التحتية للطاقة في مدينة ميكولايف اليوم الأربعاء 10 نيسان/ أبريل الجاري، ليستمر الضغط على شبكة الكهرباء المنكوبة.

وجددت روسيا هجومها الجوي على منظومة الطاقة الشهر الماضي لتدمر ما لا يقل عن ثماني محطات طاقة وعشرات المحطات الفرعية بعد مرور أكثر من عامين على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية إن التيار انقطع بشكل طارئ في منطقتي ميكولايف وخيرسون بجنوب البلاد بسبب الأضرار، وإنها تعمل على إصلاحها.

وذكر سلاح الجو الأوكراني ومسؤولون إداريون أن روسيا استهدفت جنوب أوكرانيا بسبع عشرة طائرة مسيرة هجومية وعدة صواريخ، وإن الدفاعات أسقطت 14 مسيرة وصاروخين موجهين.

وصرح حاكم منطقة أوديسا أوليه كيبر بأن الضربات هناك استهدفت البنية التحتية الحيوية واللوجستية. ولم يذكر اسم منشأة الطاقة التي لحقت بها أضرار، وقال إنه لم يصب أحد بأذى.

وقال الجيش إن أضرارا لحقت بالبنية التحتية للطاقة في ميكولايف نتيجة الهجوم مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات. وأضاف أن الهجمات لم تسفر عن سقوط قتلى.

    المصدر :
  • رويترز

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