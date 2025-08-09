تصاعد معارك كردفان.. الجيش يعزز سيطرته والدعم السريع يشن هجمات على المدنيين

كشفت شبكة أطباء السودان، مساء يوم أمس الجمعة، عن مقتل 16 مدنيًا وإصابة 8 آخرين بهجوم شنّته قوات الدعم السريع على قرية مركز الزيادية بولاية شمال كردفان جنوب البلاد.

وقالت الشبكة الطبية المستقلة في بيان، إن “قوات الدعم السريع ارتكبت مجزرة مساء الخميس في قرية مركز الزيادية بولاية شمال كردفان جنوب البلاد، أسفرت عن مقتل 16 شخصا، وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة، بالإضافة إلى فقدان 6 أشخاص لا يزال مصيرهم مجهولًا”.

واعتبرت الشبكة “هذا الهجوم الوحشي جريمة حرب مكتملة الأركان، ويمثل سلوكا إجراميا ممنهجا ضد المدنيين العزل في السودان”.

وحتى الساعة 12:22 (ت.غ) لم تعلق قوات الدعم السريع على بيان الشبكة.

ودعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل على وقف هذه الانتهاكات، والضغط على قادة الدعم السريع وداعميهم، لضمان حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية للمحاصرين.

وفي الآونة الأخيرة تشهد ولايات كردفان الثلاث “شمال وغرب وجنوب” كردفان، معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” بغرض السيطرة على الولايات الثلاث.

وبدأت مساحات سيطرة “الدعم السريع” تتناقص بشكل متسارع في مختلف ولايات السودان لصالح الجيش خلال الشهور الأخيرة، إذ وسّع نطاق سيطرته لتشمل الخرطوم وولاية النيل الأبيض (جنوب).

أما في الولايات الـ16 الأخرى بالسودان، فلم تعد “قوات الدعم السريع” تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى أربع من ولايات إقليم دارفور الخمس.

ويخوض الجيش و”قوات الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا دموية ومدمرة، لم تتمكن وساطات إقليمية ودولية حتى الآن من إنهائها.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بحوالي 130 ألفا.