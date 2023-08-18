تصريحات صادمة لوزير الخارجية الروسي عن صِدام نووي ممكن!

ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (الجمعة 18-8-2023) أن امتلاك روسيا لأسلحة نووية هو الرد الوحيد على تهديدات أمنية.

وقالت تاس نقلا عن لافروف “امتلاك أسلحة نووية اليوم هو الرد الممكن الوحيد على بعض التهديدات الخارجية الخطيرة لأمن بلدنا”.

واعتبر وزير الخارجية الروسي أن “صدامًا مباشرًا بين القوى النووية بسبب تصعيد الصراع في أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أمر ممكن ويجب منعه”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في تصريحات له لأسبوع الماضي، إن التحديات الأمنية في العالم ناتجة عن التصرفات المتهورة والأنانية للدول الغربية.

ودعا بوتين، في كلمته المصورة التي وجهها للمشاركين في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح الثلاثاء، إلى عالم متعدد الأقطاب يقوم على أساس احترام سيادة الدول.