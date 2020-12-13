تصريحات “نارية” من ترامب.. هذه الانتخابات الأكثر فسادا

لازال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكك في نتائج الانخابات الأخيرة التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن .

وخرج ترامب بتصريحات “نارية” عبر حسابه على موقع تويتر، مشيرا إلى أن الانتخابات الأميركية الفائتة هي الأكثر فسادا عبر التاريخ.

وكتب ترامب على حسابه بموقع تويتر الأحد: “هذه هي الانتخابات الأكثر فسادا بتاريخ الولايات المتحدة”.

وأضاف: ” الصين هي الفائز الأكبر من مشروع قانون دفاعنا الجديد!. سوف أستخدم الفيتو!”.

كما قال ترامب: ” كيف توافق الدول والساسة على انتخابات يتم فيها توثيق الفساد والمخالفات؟ أنه صخب الدولة المتأرجحة”.

كما تحدث ترامب عن الأدوية في بلاده، ومحاولاته للحصول على أدنى الأسعار لعقاقير الأدوية، مقارنة بدول العالم.

وكتب ترامب بهذا الخصوص: ” تصاب شركات الأدوية بالجنون عندما تضع إعلانات بذيئة ضدي تطلب “سحب أمري التنفيذي للدولة المفضلة”. إنهم لا يريدون أن يكون لدى الولايات المتحدة أدنى أسعار للعقاقير في العالم، لكننا سنفعل ذلك الآن. تخفيضات كبيرة قادمة. لن يفعل أي سياسي آخر هذا”.

وتشير النتائج المعلنة في الانتخابات الأخيرة، إلى حصول الرئيس المنتخب جو بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب. ورغم تصديق كل الولايات على النتائج، وخسارته الدعاوى التي رفعها سابقا، يواصل ترامب الطعن في الانتخابات ويصفها بالمزورة.