تصريح إيطالي عالي النبرة.. على إيران الكف عن إعدام المتظاهرين وقمعهم

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني (الأربعاء 28-12-2022) إن على إيران الكف عن إعدام المتظاهرين وقمعهم، داعيا طهران إلى فتح حوار معهم، وذلك بعد استدعاء السفير الإيراني.

ورأى تاجاني أن أحكام الإعدام بحق المشاركين في المظاهرات أو النساء اللائي يرفضن ارتداء الحجاب عقاب غير متناسب وغير مقبول.

وأضاف “خلع الحجاب أو المشاركة في احتجاج لا يعد جريمة يترتب عليها فرض عقوبة الإعدام في أي مكان في العالم”.

واندلعت الاضطرابات على مستوى إيران قبل نحو ثلاثة أشهر بعد وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق التي تفرض قوانين صارمة للزي في الجمهورية الإسلامية.

وشنت السلطات الإيرانية حملة صارمة على الاحتجاجات التي تقول إنها أعمال شغب بإيعاز من خصوم أجانب.

وأعدمت السلطات متظاهرين اثنين في وقت سابق من هذا الشهر، وهما محسن شكاري (23 عاما) بعد اتهامه بقطع طريق رئيسي في سبتمبر أيلول وإصابة أحد عناصر قوة الباسيج شبه العسكرية بسكين، ومجيد رضا رهنورد (23 عاما) واتهم بطعن اثنين من الباسيج حتى الموت، وجرى شنقه علنا على رافعة بناء.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن نحو 18500 شخص اعتقلوا خلال الاضطرابات. ويقول مسؤولون حكوميون إن أغلبهم أٌطلق سراحهم.

وأفادت الوكالة أيضا بأنه حتى 25 ديسمبر كانون الأول، قُتل 507 متظاهرين، بينهم 69 قاصرا، إضافة إلى 66 من أفراد قوات الأمن.

وفي غضون ذلك، حثت بريطانيا إيران على الكف عن احتجاز مزدوجي الجنسية بعد اعتقال سبعة لهم صلات ببريطانيا، قائلة إنه لا ينبغي استخدام هذه الممارسة كوسيلة ضغط دبلوماسي.