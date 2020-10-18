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تصريح غريب.. ترامب قد يغادر أمريكا إذا خسر الانتخابات

منذ 46 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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يبدو أن مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة الرئيس دونالد ترامب ، قد يصاب بالصدمة حال خسارته الانتخابات أمام منافسه جو بايدن وهو الأمر الذي قد يدفعه لمغادرة الولايات المتحدة، حسب تصريحه .

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه قد يضطر إلى “مغادرة البلاد” إذا خسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وجاءت تصريحات الرئيس ترامب أمام مؤيده أثناء تجمع انتخابي في مدينة ماكون بولاية جورجيا في الولايات المتحدة، السبت.

وأضاف ترامب أنه سيكون “تحت ضغط كبير إذا خسر أمام أسوأ مرشح للانتخابات في تاريخ انتخابات الرئاسة”، في إشارة إلى منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأشار إلى أنه “قد يضطر إلى مغادرة البلاد”، في خضم توجيه انتقادات إلى بايدن باعتباره “أسوأ مرشح في التاريخ السياسي” للبلاد على حد تعبيره.

ولا يتوقف ترامب وبايدن عن توجيه الاتهامات إلى بعضهما البعض في قضايا عدة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

واعتبر كثيرون تصريح ترامب “مجرد نكتة”، ووقالوا إنه لا يخرج عن سياق الدعاية الانتخابية التي استدت مع قرب موعد الانتخابات.

من جانبه، حذر بايدن، السبت، من أنه في حالة بقاء الرئيس ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

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