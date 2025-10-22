تصعيد روسي في أوكرانيا: سقوط 6 قتلى في كييف جراء غارات وصواريخ

قتل ستة أشخاص، بينهم طفلان، وأُصيب آخرون في هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا اليوم الأربعاء، مما أدى أيضًا إلى انقطاع الكهرباء في مناطق متعددة من البلاد.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة كييف، على تطبيق تيليجرام إن حطام الأسلحة أسفر عن اندلاع حرائق في نصف أحياء المدينة. وأوضح أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا وافقت منذ وقت طويل على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار، لكن موسكو تواصل القتال، داعياً المجتمع الدولي لبذل المزيد لإجبارها على التوقف.

وجاءت هذه التطورات بعد إرجاء القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بسبب رفض موسكو وقف إطلاق النار. وأكدت السلطات الأوكرانية أن الهجمات التي استمرت معظم الليل استُهدفت فيها كييف وصفت المناطق المحيطة بالمدينة، وأسفرت عن اندلاع حرائق في مبانٍ سكنية ومواقع تاريخية بارزة.