الثلاثاء 8 ذو القعدة 1446 ﻫ - 6 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تصعيد مفاجئ في بورتسودان.. حرائق قرب الميناء واتهامات للدعم السريع

منذ ساعة واحدة
من مشاهد الحرب في السودان - رويترز

من مشاهد الحرب في السودان - رويترز

A A A
طباعة المقال

أفاد شاهد من رويترز بسماع دوي العديد من الانفجارات ورؤية حرائق ضخمة في مدينة بورتسودان السودانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بما في ذلك في محيط الميناء البحري، وذلك فيما تهز الحرب الأهلية المدينة لليوم الثالث بعدما كانت تحظى بالهدوء.

وتمثل الهجمات تصعيدا حادا في القتال، إذ أصبحت المدينة المطلة على البحر الأحمر مركزا إنسانيا ودبلوماسيا ومقرا للحكومة المتحالفة مع الجيش، وظلت بمنأى عن الهجمات البرية والجوية حتى هذا الأسبوع.

وتعرضت قاعدة عسكرية بالقرب من المطار، وهو المطار الدولي الوحيد الذي يعمل في السودان، لقصف بطائرات مسيرة يوم الأحد، تلا ذلك استهداف مستودعات وقود في المدينة أمس الاثنين.

وفي الحالتين، اتهمت مصادر عسكرية قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي يخوض معها الجيش حربا مدمرة منذ عامين، بالمسؤولية. وجاءت الهجمات بعدما قال مصدر عسكري إن الجيش دمر طائرة ومستودعات أسلحة في مطار نيالا الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.

واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا، مما دمر أيضا البنية التحتية للبلاد.

وقتل آلاف المدنيين لكن الحصيلة الفعلية لقتلى وضحايا الصراع ليست مؤكدة. ووجهت للجانبين اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المغرب وموريتانيا
المغرب وموريتانيا يعززان شراكتهما في مجال التنمية المحلية واللامركزية
المغرب
المعارضة تؤجل جمع التوقيعات لحجب الثقة عن حكومة المغرب
مشاهد الدمار من غزة. رويترز.
غزة تحت القصف
أيرلندا تحذر: توسيع إسرائيل هجماتها بغزة سيزيد المعاناة الإنسانية

الأكثر قراءة

الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية في جبل لبنان!
منطقة الشرق الأوسط
طبول الحرب تدق في الشرق الأوسط.. هل نشهد "الارتطام الكبير"؟
عنصر من شعبة المعلومات
جريمة قتل مروعة في بيروت.. وشعبة المعلومات تكشف التفاصيل!