تطور لافت.. مصرع رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في "كرمانشاه"

لقي رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني العقيد نادر بيرامي، مصرعه مساء (الجمعة 18-11-2022) في مدينة صحنة التابعة لمحافظة كرمانشاه، وفقاً لما أعلنته وكالة الأنباء الإيرانية

وقال رئيس مدينة صحنة هانبخش زنغنه تبار، إن عددا من “مثيري الشغب والبلطجية” هاجموا قوات الأمن بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى مقتل العقيد بيرامي.

وأكد تبار أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال الضالعين في مقتل بيرامي فور اغتياله.

ومع دخول الاحتجاجات في إيران شهرها الثالث، كشفت “إيران إنترناشيونال” عن وثيقة يدعو فيها قائد كبير في الجيش الإيراني لتقديم تقارير يومية عن اعتقال أي من قوات الجيش أو عائلاتهم خلال الاحتجاجات، ما يفسر القلق داخل المؤسسة العسكرية من انشقاق عناصر الجيش والتحاقهم بالاحتجاجات.

هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بمقتل تسعة من أفراد قوات الأمن والباسيج وحرس الحدود في اشتباكات وإطلاق نار وعمليات طعن، الخميس، في عدة مدن تشهد احتجاجات مناهضة للنظام.

وفي السياق، تفيد الأنباء الواردة من إيران، الجمعة، بقيام السلطات بقطع خدمة الإنترنت أو إعاقة الوصول إليها بشدة في عدة مدن، وذلك بحسب ما نقله موقع “إيران إنترناشيونال”.

يأتي هذا بينما أطلق متظاهرون في إيران اليوم، هتافات منددة بالنظام خلال جنازة فتى قالت عائلته إنه قُتل على أيدي القوات الأمنية، على ما أعلنت مجموعة حقوقية ومرصد.

ونزل مئات الأشخاص إلى شوارع مدينة إيذة بجنوب غرب إيران خلال جنازة كيان بيرفالاك البالغ من العمر حوالي 10 سنوات، حسب ما أظهر تسجيل مصور نشرته “منظمة حقوق الإنسان في إيران” ومقرها النرويج، ومرصد “1500 تصوير”.