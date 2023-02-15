تطور لافت.. دول أوروبية تتعهد بإرسال معدات عسكرية لصيانة الدبابات إلى أوكرانيا

أعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء أنها ودولا أوروبية أخرى ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية تتضمن قطع غيار للدبابات وذخيرة للمدافع.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن بريطانيا اتفقت مع هولندا والنرويج والسويد والدنمرك وأيسلندا وليتوانيا على إرسال حزمة مبدئية من الدعم إلى أوكرانيا من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني (241 مليون دولار).

وقال وزير الدفاع بن والاس بعد اجتماع مع نظرائه بحلف شمال الأطلسي في بروكسل “هذه الحزمة من المعدات ستقدم دفعة كبيرة لقدرات القوات المسلحة الأوكرانية وستعزز قدرتها على الدفاع عن بلدها”.

من جهته اعتبر نائب المستشار الألماني روبرت هابيك بأن تسليم الدبابات القتالية ألمانية الصنع من طراز ليوبارد 1 وليوبارد 2 إلى أوكرانيا جاء “متأخرا بعض الشيء” إذ ينفد الوقت قبل هجوم روسي متوقع.

وقال هابيك لصحيفة “دي تسايت”، في تصريحات نُشرت الأربعاء “باتخاذنا قرار إرسال الدبابات، فإننا نبذل قصارى جهدنا… جاء القرار متأخرا بعض الشيء، ولكنه اتُخذ… الجميع يتوقع هجوما روسيا شرسا… الوقت ينفد”.

وأضاف أن ألمانيا ليست مستعدة لمناقشة إرسال طائرات حربية تقول أوكرانيا إنها تحتاجها في حربها ضد الروس، ولا تملك ألمانيا أيا من طائرات إف-16 الحربية الأمريكية التي ذُكرت في الغالب في هذا السياق.