تعاون استخباراتي أمريكي-أوكراني يستهدف منشآت الطاقة في روسيا

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد أن أجهزة المخابرات الأمريكية تشارك منذ أشهر في دعم أوكرانيا لشن ضربات بعيدة المدى على منشآت الطاقة الروسية، في إطار مساعٍ لإضعاف الاقتصاد الروسي ودفع الرئيس فلاديمير بوتين نحو المفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين أن التعاون يشمل تزويد كييف بمعلومات استخباراتية دقيقة حول مواقع البنى التحتية الحيوية، مثل مصافي النفط ومحطات الضخ، إلى جانب المساعدة في تحديد الإحداثيات والتوقيت لتفادي أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تشارك عن قرب في مراحل التخطيط للعمليات، بينما تختار أوكرانيا أهدافها النهائية بناءً على المعلومات الواردة من واشنطن.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد من البيت الأبيض أو من مكتبي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزارة الخارجية الأوكرانية، كما امتنعت موسكو عن التعليق حتى الآن.

وكان الكرملين قد اتهم في وقت سابق واشنطن وحلف شمال الأطلسي بتزويد كييف بانتظام ببيانات استخباراتية في إطار الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “استخدام البنية التحتية الكاملة لحلف الناتو والولايات المتحدة لجمع ونقل المعلومات إلى الأوكرانيين أمر واضح”.

وتأتي هذه التقارير بينما يدرس البيت الأبيض تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لاستهداف البنية التحتية للطاقة داخل روسيا، في وقت أكد فيه زيلينسكي أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية خلال مكالمة وصفها بأنها “إيجابية ومثمرة”.