تعطيل العمل بالبنوك في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم السبت، إغلاق العمل بالبنوك والمصارف العاملة في قطاع غزة غدًا الأحد بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي.

وأفادت، في بيان مقتضب، بأن إغلاق العمل بالبنوك في غزة يأتي نظراً للظروف والأوضاع الأليمة التي يمر بها القطاع جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأضافت: “سوف يتم تقييم الاجراءات اللاحقة في ضوء تطور الاحداث على ارض الواقع، مع التأكيد على ضرورة استمرار تقديم الخدمات من خلال الصرافات الالية وتطبيقات الانترنت”.

وشنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة يوم الجمعة، أسفر عن 24 شهيدا، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ صوب المستوطنات الإسرائيلية، وأسفرت عن إصابة 27 إسرائيليا.

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الإثنين، بطلب من دولة فلسطين، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.