تعليق الرحلات في مطار دكا بعد اندلاع حريق ضخم في قسم الشحن

أعلنت السلطات في دكا تعليق جميع عمليات الطيران في مطار حضرة شاه جلال الدولي، المطار الرئيسي في بنغلاديش، بعد اندلاع حريق كبير في قسم الشحن بالمطار بعد ظهر اليوم السبت.

وقال طلحة بن قاسم، المتحدث باسم إدارة الإطفاء، إن فرق الإنقاذ دفعت بـ 32 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق الذي ما زالت أسبابه مجهولة حتى الساعة.

وأشارت هيئة الطيران المدني البنغلاديشية إلى أن جميع الرحلات الجوية أُوقفت فور وقوع الحادث، مؤكدة أن العمليات ستظل متوقفة حتى إشعار آخر.

وأظهرت لقطات مصوّرة من مكان الحادث أعمدة دخان أسود كثيف تتصاعد فوق المطار، في حين أعلنت شركة الخطوط الجوية البنغلاديشية “بيمان” تحويل أربع من رحلاتها المتجهة إلى دكا نحو مطاري سيلهيت وشاتوغرام.