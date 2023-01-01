تعليق المشانق في إيران تابع... حكم جديد بإعدام محتج!‏

تتواصل الاحتجاجات في إيران وسط دعم كبير من دول العالم لتحقيق العدالة والتخلص من سياسة القمع.‏

وفي السياق، أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الأحد، حكماً بإعدام المتظاهر شايان محمدي بعد اعتقاله في محافظة مازندران.‏

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت سابقاً أن ما لا يقل عن 100 متظاهر يواجهون حاليا خطر الإعدام أو اتهامات تفضي ‏إلى هذه العقوبة.‏

وأكدت ارتفاع عدد قتلى المظاهرات المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة شهور إلى 476 قتيلاً.‏

وذكرت المنظمة في حسابها على تويتر أن من بين ضحايا المظاهرات الذين قتلوا على يد قوات الأمن في إيران 64 طفلا و34 امرأة.‏

بالتزامن، أوقفت السلطات الإيرانية عددا من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين خلال حضورهم حفلة مختلطة ليلة رأس السنة، وفق ‏ما أفادت وكالة “تسنيم” الأحد.‏