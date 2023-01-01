تعليق المشانق في إيران تابع... حكم جديد بإعدام محتج!‏

تتواصل الاحتجاجات في إيران وسط دعم كبير من دول العالم لتحقيق العدالة والتخلص من سياسة القمع.
وفي السياق، أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الأحد، حكماً بإعدام المتظاهر شايان محمدي بعد اعتقاله في محافظة مازندران.
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت سابقاً أن ما لا يقل عن 100 متظاهر يواجهون حاليا خطر الإعدام أو اتهامات تفضي إلى هذه العقوبة.
وأكدت ارتفاع عدد قتلى المظاهرات المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة شهور إلى 476 قتيلاً.
وذكرت المنظمة في حسابها على تويتر أن من بين ضحايا المظاهرات الذين قتلوا على يد قوات الأمن في إيران 64 طفلا و34 امرأة.
بالتزامن، أوقفت السلطات الإيرانية عددا من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين خلال حضورهم حفلة مختلطة ليلة رأس السنة، وفق ما أفادت وكالة “تسنيم” الأحد.