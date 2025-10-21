تعيين جين فريزر المديرة التنفيذية لسيتي جروب رئيسة مشاركة لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي

عين مجلس الأعمال الأمريكي السعودي جين فريزر، المديرة التنفيذية لسيتي جروب، رئيسة مشاركة لمجلس إدارته ممثلة للولايات المتحدة.

وتحل فريزر محل ستيف ديميتريو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة المقاولات الهندسية جاكوبس، الذي شغل هذا المنصب من 2018 إلى 2024.

وعُينت أيضا لبنى العليان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة العليان، رئيسة مشاركة للمجلس ممثلة للسعودية.

وتأسس المجلس في عام 1993 باعتباره منبثقا عن اللجنة الاقتصادية الأمريكية السعودية المشتركة، ويسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس تشارلز حلاب “ستكون رؤيتهما وخبراتهما مجتمعة ذات قيمة لا تقدر بثمن في الوقت الذي نحدد فيه المرحلة التالية من العلاقات التجارية الأمريكية السعودية”.

وتأتي هذه التعيينات في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل خطط التنويع الاقتصادي الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق من هذا العام، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة خليجية استغرقت أربعة أيام، وتعهدت السعودية خلالها باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة و142 مليار دولار من مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة، في الوقت الذي تكثف فيه الرياض جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي عهد فريزر، توسع سيتي بنك في السعودية وحصل العام الماضي على ترخيص لإنشاء مقر إقليمي في المملكة.

وتعمل فريزر أيضا في مجالس إدارة مجلس العلاقات الخارجية، والمائدة المستديرة للأعمال، والشراكة من أجل مدينة نيويورك.