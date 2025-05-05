تعيين حسين السلامة رئيسًا لجهاز الاستخبارات السورية.. من هو الرجل الجديد؟

قرر الرئيس السوري أحمد الشرع تعيين حسين السلامة رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة في سوريا.

وبذلك يحل حسين السلامة (31 عاما) محل أنس خطاب الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية في الحكومة السورية الجديدة التي أعلن عنها الشرع أواخر مارس/آذار الماضي.

وقالت مصادر سورية إن الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات العامة، وهو مواليد بلدة الشحيل في ريف دير الزور شرقي سوريا ويحمل شهادة دبلوم في الإدارة والاقتصاد، شارك في الاحتجاجات المناهضة لنظام بشار الأسد منذ اندلاعها في العام 2011.

وأضافت أنه شارك في المعارك ضد قوات النظام السوري السابق وضد تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الشرقية عامي 2013 و2014.

ووفقا للمصادر نفسها، تولى حسين السلامة عدة مسؤوليات إدارية وعسكرية وأمنية في هيئة تحرير الشام في المنطقة الشرقية وفي إدلب شمال غربي سوريا.

وتم تكليفه بعيد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي بإدارة محافظة دير الزور، لكنه استقال من منصبه بعد ذلك بشهر واحد.

كما تم تكليفه -بحسب المصادر- برئاسة لجنة حكومية أجرت مفاوضات أسفرت عن اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية جرى توقيعه في مارس/آذار الماضي.