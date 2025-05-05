الأثنين 7 ذو القعدة 1446 ﻫ - 5 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعيين حسين السلامة رئيسًا لجهاز الاستخبارات السورية.. من هو الرجل الجديد؟

منذ 35 دقيقة
حسين السلامة

حسين السلامة

A A A
طباعة المقال

قرر الرئيس السوري أحمد الشرع تعيين حسين السلامة رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة في سوريا.

وبذلك يحل حسين السلامة (31 عاما) محل أنس خطاب الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية في الحكومة السورية الجديدة التي أعلن عنها الشرع أواخر مارس/آذار الماضي.

وقالت مصادر سورية إن الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات العامة، وهو مواليد بلدة الشحيل في ريف دير الزور شرقي سوريا ويحمل شهادة دبلوم في الإدارة والاقتصاد، شارك في الاحتجاجات المناهضة لنظام بشار الأسد منذ اندلاعها في العام 2011.

وأضافت أنه شارك في المعارك ضد قوات النظام السوري السابق وضد تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة الشرقية عامي 2013 و2014.

ووفقا للمصادر نفسها، تولى حسين السلامة عدة مسؤوليات إدارية وعسكرية وأمنية في هيئة تحرير الشام في المنطقة الشرقية وفي إدلب شمال غربي سوريا.

وتم تكليفه بعيد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي بإدارة محافظة دير الزور، لكنه استقال من منصبه بعد ذلك بشهر واحد.

كما تم تكليفه -بحسب المصادر- برئاسة لجنة حكومية أجرت مفاوضات أسفرت عن اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية جرى توقيعه في مارس/آذار الماضي.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

ترامب وماكرون
صراع خفي بين واشنطن وباريس.. الفاتيكان ساحة جديدة للتنافس السياسي
قصف إسرائيلي لمنزل بمدينة غزة- أرشيفية
غزة تحت القصف
الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بغزة ومنظمات ترفض خطته للمساعدات
مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بالضفة بحماية الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة

الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية في جبل لبنان!
التدخين
التدخين الالكتروني يُسبب مرضاً خطيراً لا علاج له!
مروحية إسرائيلية - تعبيرية
هل غادر شيخ عقل الدروز السويداء بمروحية إسرائيلية؟